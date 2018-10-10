Извинятся ли перед пострадавшими Кокорин и Мамаев? Адвокат игрока "Зенита" Александра Кокорина считает, что да. По словам защитника, спортсмены раскаиваются. Но пока никаких заявлений сделано не было.

Речь идет о двух резонансных нападениях, в которых, как подозревают, могут быть замешаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Два дела о побоях передали в Главное следственное управление столичной полиции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.