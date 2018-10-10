Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 октября 2018, 14:15

Происшествия

Извинятся ли перед пострадавшими Кокорин и Мамаев

Следователя по особо важным делам могли застрелить из-за ее работы

Кокорин и Мамаев могут стать фигурантами сразу двух уголовных дел о побоях

В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам

СК обнародовал видео с места убийства женщины-следователя

Собянин открыл выставку в честь 10-летия Росреестра

Солнечная погода будет радовать москвичей до конца недели

Полис ОСАГО может подорожать с 1 сентября 2019 года

В Подмосковье застрелили следователя МВД

Дела по дракам Мамаева и Кокорина передали в ГСУ столичного главка МВД

Извинятся ли перед пострадавшими Кокорин и Мамаев? Адвокат игрока "Зенита" Александра Кокорина считает, что да. По словам защитника, спортсмены раскаиваются. Но пока никаких заявлений сделано не было.

Речь идет о двух резонансных нападениях, в которых, как подозревают, могут быть замешаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Два дела о побоях передали в Главное следственное управление столичной полиции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия Светлана Милорадова Никита Пименов

