На телевидение могут вернуть производственную гимнастику

На радио и телевидение могут вернуть производственную гимнастику. Заменить ей несколько блоков рекламы предлагают депутаты.

Авторы идеи объясняют: большинство россиян в рабочее время чуть ли не прикованы к офисным креслам, им нужно движение, хотя бы по утрам. И будет удобно, если упражнения можно будет делать, пока смотришь телевизор. Подобная практика есть в Японии, где производственная гимнастика пользуется популярностью. Подробнее смотрите на телеканале Москва 24.