Иностранцев предупредят об опасной погоде по-английски

SMS-оповещения об опасной погоде собираются перевести на английский язык. Вопрос прорабатывают в Минкомсвязи в преддверии открытия чемпионата мира.

Сейчас в МЧС рассылки составляют только на русском. Однако, как говорят авторы идеи, настроить оповещения для иностранцев будет несложно. Ведь когда турист прилетает в Россию, он автоматически подключается к одной из российских сотовых сетей. Поэтому SMS, как предполагается, будет приходить не только болельщикам, но и всем зарубежным гостям.

По-английски заговорят и российские социальные сети. Зарубежным пользователям планируют рассылать уведомления с контактами экстренных служб.