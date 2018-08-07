Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 августа 2018, 16:15

Транспорт

Депутаты предложили послабления для водителей

За выезд на встречку предлагают штрафовать, а не лишать прав. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Сейчас наказанием за пересечение сплошной является лишение прав на срок до шести месяцев. В случае повторного нарушения водитель может забыть о своем автомобиле на год.

Согласно новому проекту, нарушивший правило впервые может отделаться штрафом. Только если подобное нарушение он совершает повторно, дело может дойти до лишения прав до года. Также авторы поясняют, что на практике подобные нарушения не всегда создают аварийную ситуацию. Помимо этого, выезд на встречную полосу может быть вызван объективными причинами, в частности, плохой освещенностью дорог.

По статистике, за последние три года количество аварий с выездом на встречку в Москве сократилось в 2,5 раза – с 500-от до 189-ти ДТП. Такую перемену связывают с нанесением более качественной разметки и своевременным обновлением дорожных знаков. У законопроекта есть как сторонники, так и противники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео авто общество дороги ⁠⁠Вероника Иващенко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика