Верховная Рада решила не продлевать соглашение о дружбе и сотрудничестве с Россией. В сентябре Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран. В Москве выразили сожаление по поводу такого решения Рады.