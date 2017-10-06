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06 октября 2017, 22:15

Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся в Подмосковье

Рейсовый автобус перевернулся в Подмосковье

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На Марьинском шоссе рейсовый автобус Озеры – Москва перевернулся и слетел в кювет. Пять человек погибли, 24 пострадали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге. В Минтрансе сообщили, что до этого дня мужчина ни разу не попадал в аварии. А в Мострансавто, которому принадлежит автобус, сообщили, что родственники погибших получат страховые выплаты.

На месте происшествия работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Станислав Кулик Владислав Мурашов происшествия
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