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06 августа 2018, 07:15

Общество

В Москве открыли 300 "комнат прохлады"

В Москве открыли 300 "комнат прохлады"

Теплый солнечный день ожидается в столичном регионе 6 августа

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Синоптики обещают резкие перепады погоды в Москве до конца августа. Достаточно прохладные дни будут сменяться 30-градусной жарой. Чтобы легче перенести такую погоду, в городе открылись 300 "комнат прохлады". Расположены они в центрах соцобслуживания во всех районах города.

В комнатах установлены кондиционеры, есть кулеры с водой. При необходимости на помощь придут медсестры. А чтобы не скучать, посетители могут посмотреть телевизор, почитать, поиграть в настольные игры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24
видео общество погода безопасность Иван Базанов Мария Рыбакова
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