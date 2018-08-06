В Москве открыли 300 "комнат прохлады"

Синоптики обещают резкие перепады погоды в Москве до конца августа. Достаточно прохладные дни будут сменяться 30-градусной жарой. Чтобы легче перенести такую погоду, в городе открылись 300 "комнат прохлады". Расположены они в центрах соцобслуживания во всех районах города.

В комнатах установлены кондиционеры, есть кулеры с водой. При необходимости на помощь придут медсестры. А чтобы не скучать, посетители могут посмотреть телевизор, почитать, поиграть в настольные игры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24