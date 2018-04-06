На Пасху общественный транспорт в Москве будет работать дольше обычного

На Пасху общественный транспорт в Москве будет работать дольше, чем обычно. В ночь с субботы на воскресенье метро закроется в 2:00. При этом режим работы станций Московского центрального кольца не изменится. Автобусы и троллейбусы, курсирующие по более чем 150 популярным маршрутам, будут ходить до 03:30. Также москвичи смогут воспользоваться 11 ночными маршрутами, которые следуют с интервалами 15−30 минут. Помимо этого, на Пасху примерно у 50 пригородных поездов увеличится количество остановок. А с 05:30 и до 19:00 в воскресенье к городским кладбищам можно будет подъехать на бесплатных автобусах. Подробности − в сюжете телеканала Москва 24.