Чем запомнилось 5 декабря в истории Москвы

5 декабря. В этот день в разные годы и даже столетия был подтвержден факт открытия золота в Калифорнии, что спровоцировало золотую лихорадку (1848), изобретатель Маркони передал первый радиосигнал через Атлантику (1902), Иерусалим провозглашен столицей Израиля (1949). Ну а в Москве в этот день ждали конца света.

5 декабря 1931 года. На Бересневскую набережную пришла нищенка. Она с трудом приволокла какой-то ящик, вскарабкалась на него и стала на всю набережную вопить о скором конце света. Вокруг стали собираться люди. Все они знали эту женщину: она побиралась на паперти Храма Христа Спасителя. Оттуда ее давно прогнали.

Городские газеты в то время из номера в номер сообщали последние новости: то из храма изъяли всю утварь, то сбили барельефы, то сняли кресты и разобрали купола. Накануне они писали, что 5 декабря опустошенное церковное здание взорвут. Еще лет 15 назад такое было сравнимо с концом света. Спустя время прозвучал оглушительный взрыв, потом еще один. Барабаны храма рассыпались, крыша провалилась. Гигантские обломки с грохотом летели вниз.

На месте храма предполагалось выстроить гигантский Дворец Советов. Здание должно было стать самым высоким в мире и уходить в небо на полкилометра. Вверху предполагалось поставить статую Ленина, которая должна была быть выше американской статуи Свободы.

Однако строительству помешала Великая Отечественная война. Позже на месте котлована соорудили бассейн под открытым небом.