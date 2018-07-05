Психологи назвали причины радикального изменения внешности

Неумеренная тяга к радикальному изменению своего тела – следствие психологических отклонений. Об этом говорят сами пластические хирурги. А психологи констатируют, что всему виной дефицит внимания и навязчивое желание стать популярным.

Между тем последние события показали, что пластическая хирургия не только потворствует различным маниям, но и может быть опасна для жизни. Столичным клиникам красоты пришлось отказаться от популярного средства анестезии из-за смерти нескольких женщин после пластических операций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.