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Новости

05 января 2019, 08:15

Общество

Склоны и трассы привели в порядок после снегопада

Склоны и трассы привели в порядок после снегопада

В столице планируют обновить 39 советских кинотеатров

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Снегопад осложнил движение не только на городских трассах, но и на лыжных. Снег пришлось расчищать на прогулочных тропах и горнолыжных склонах. На помощь пришли ратраки и другая специальная техника. Теперь особой популярностью пользуется лыжня в Братеевском парке,
а также трассы в парке 850-летия Москвы и на улице Вилиса Лацис. Бегать на лыжах можно до позднего вечера. Все тропы хорошо освещены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.


((https://rg.ru/2019/01/04/reg-cfo/lyzhnye-trassy-moskvy-obnovili-posle-snegopada.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop))
видео общество погода Елена Павлова
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