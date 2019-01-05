Склоны и трассы привели в порядок после снегопада

Снегопад осложнил движение не только на городских трассах, но и на лыжных. Снег пришлось расчищать на прогулочных тропах и горнолыжных склонах. На помощь пришли ратраки и другая специальная техника. Теперь особой популярностью пользуется лыжня в Братеевском парке,

а также трассы в парке 850-летия Москвы и на улице Вилиса Лацис. Бегать на лыжах можно до позднего вечера. Все тропы хорошо освещены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



((https://rg.ru/2019/01/04/reg-cfo/lyzhnye-trassy-moskvy-obnovili-posle-snegopada.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop))