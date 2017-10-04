В Москве объявлено штормовое предупреждение. Антициклон отступает, температура падает, и в ближайших прогнозах ливни и порывистый ветер. Сегодня вечером его скорость может достигать 17 метров в секунду. Опустится атмосферное давление. Дожди в городе продлятся, минимум, до выходных – об этом нам рассказали специалисты центра "Фобос". С приходом дождей температура в Москве повысится. А вот прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Термометры на ВДНХ показали всего два и три десятых градуса.