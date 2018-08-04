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04 августа 2018, 09:15

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В субботу в центре Москвы ограничат движение

В субботу в центре Москвы ограничат движение

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В центре Москвы сегодня ограничат движение. Дороги в том числе освободят для участников ночного велопарада. С половины одиннадцатого вечера нельзя будет проехать по Тверскому бульвару, Ростовской набережной, улице Хамовнический Вал, Фрунзенской набережной и Болотной улице. Суворовскую площадь закроют раньше – в 17:00, и откроют в 3 часа ночи. На Болотную площадь автомобилистов не будут пускать до 4 утра воскресенья. Остальные улицы будут открывать по мере прохождения колонн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Светлана Ключникова транспорт дороги
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