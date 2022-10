Поклонники "Звездных войн" отмечают День Скайуокера 4 мая

Поклонники "Звездных войн" отмечают День Скайуокера, так зовут одного из главных персонажей саги. По всему миру сегодня проходят костюмированные шоу и флешмобы.

Праздник возник еще в 2011 году. Зрители фантастической эпопеи обыграли знаменитое напутствие джедаев "May the Force be with you", что значит "Да пребудет с тобой сила". Фраза превратилась в "May the fourth be with you", что переводится как "Да пребудет с тобой 4 мая".

В единую фантастическую Вселенную "Звездных войн", которую задумал режиссер Джордж Лукас, входят несколько кинокартин, анимационных сериалов, книг, комиксов, видеоигр и прочих произведений. Первый фильм вышел в прокат аж в 1977 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.