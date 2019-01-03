Рождественские площадки за пределами центра столицы станут традицией

В столице работают пять больших фестивальных площадок за пределами центра – в районах Бутово, Новокосино, Зябликово, Кузьминки и Митино.

Сергей Собянин сообщил, что в дальнейшем планируется каждый год создавать точки притяжения в разных округах, чтобы москвичам не пришлось далеко ехать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.