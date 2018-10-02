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02 октября 2018, 07:45

Общество

В Московском зоопарке детеныши сурикатов начали выходить в уличный вольер

В Московском зоопарке детеныши сурикатов начали выходить в уличный вольер

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В Московском зоопарке можно увидеть детенышей сурикатов, причем сразу тройню. Они родились 6 августа, но только сейчас начали выходить из норы. Маленькие сурикаты уже активно общаются со своими сородичами, бегают по вольеру и время от времени ныряют в песок.

Сурикаты переселились в Московский зоопарк в 2009 году из ЮАР. Сейчас семья насчитывает уже 20 особей. В феврале в группе появилось два детеныша, которые уже подросли и освоились. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24
видео животные Иван Лозовой
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