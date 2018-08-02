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Новости

02 августа 2018, 14:00

Общество

Мосгоризбирком попросил студентов помочь в информировании о выборах мэра

Мосгоризбирком попросил студентов помочь в информировании о выборах мэра

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Студентов попросили помочь с распространением информации о выборах мэра, в том числе через соцсети. Об этом сегодня заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на встрече с представителями молодежных организаций.

На предстоящих выборах будут введены сразу несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлят до 22:00. Кроме того, проголосовать можно будет не только в столице, но и за ее пределами, в том числе в соседних с Московской областях – Калужской, Владимирской и Тульский. О новых возможностях и нужно как можно активнее рассказывать людям, подчеркнул Дмитрий Реут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество Полина Соловьева
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