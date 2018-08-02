Суд заочно арестовал и объявил в розыск топ-менеджера Urban Group Пучкова

Совладельца Urban Group заочно арестовали и объявили в международный розыск. Андрея Пучкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Urban Group – один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. И один из самых проблемных. Urban Group имеет обязательства перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов рублей. В июле суд признал банкротом пять входящих в группу компаний. В Минстрое пообещали достроить все объекты девелопера.

Андрей Пучков возглавлял компанию "Ивастрой". Фирма должна была возвести жилой комплекс в Одинцовском районе. С дольщиков в итоге собрали почти семь миллиардов рублей, но дома так и не ввели в эксплуатацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.