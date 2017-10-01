Власти Каталонии потребовали отставки представителя испанского правительства

Полиция в Каталонии применяет резиновые пули и дымовые шашки, сообщают испанские СМИ. По информации Минздрава Каталонии, ранены 38 человек, травмы также получили 11 служителей правопорядка.

Власти Барселоны назвали происходящее репрессиями и потребовали отставки представителя испанского правительства. По официальной информации, более половины избирательных участков работают, несмотря на противодействие полиции. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.