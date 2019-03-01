Для компенсационных автобусов освободят полосу на время закрытия двух станций метро

Выделенные полосы будут работать 3 марта в районе закрытых станций метро "Румянцево" и "Саларьево". Дороги освободят для компенсационных автобусов "КМ".

Выделенки откроют в выходной день на участках от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта, а еще от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина и от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая. В ЦОДД просят водителей не нарушать и не мешать общественному транспорту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.