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Новости

01 марта 2019, 07:30

Город

Для компенсационных автобусов освободят полосу на время закрытия двух станций метро

Для компенсационных автобусов освободят полосу на время закрытия двух станций метро

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Выделенные полосы будут работать 3 марта в районе закрытых станций метро "Румянцево" и "Саларьево". Дороги освободят для компенсационных автобусов "КМ".

Выделенки откроют в выходной день на участках от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта, а еще от проспекта Вернадского до улицы Академика Анохина и от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая. В ЦОДД просят водителей не нарушать и не мешать общественному транспорту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео транспорт авто дороги Евгения Мирошкина Иван Лозовой
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