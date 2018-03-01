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01 марта 2018, 07:45

Город

Перед 8 марта в столице откроют 1,7 тысяч точек по продаже цветов

Перед 8 марта в столице откроют 1,7 тысяч точек по продаже цветов

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Цветов хватит всем. В преддверии 8 марта Москва готовится к традиционному ажиотажу у цветочных магазинов, палаток и рынков. Праздничные букеты горожане смогут также приобрести в специальных павильонах в гипермаркетах и торговых центрах. Об этом рассказали в столичном департаменте торговли и услуг.

Цветы по-прежнему остаются одним из самых популярных подарков среди москвичей как по поводу, так и без него. Как посчитали в департаменте, за последние три месяца жители столицы купили около 24 миллионов цветов. В среднем на один букет горожане тратят около 600 рублей. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео город праздники Иван Лозовой Евгения Мирошкина
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