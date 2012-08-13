Театральная Москва простилась с Петром Фоменко

Москва аплодисментами простилась с Петром Фоменко. Гражданская панихида прошла на новой сцене его театра на набережной Тараса Шевченко. Там собрались близкие, друзья, коллеги мастера и почитатели его таланта. Те, кто близко знал Фоменко, сегодня делились воспоминаниями не только о том, каким был режиссер, но и о его театральной миссии.

Несмотря на будний день, многие поклонники творчества режиссера нашли возможность приехать в театр-студию проститься с мастером. Из-за большого потока желающих проводить Фоменко в последний путь панихиду пришлось продлить.

Похоронят режиссера на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его матери.