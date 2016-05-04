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04 мая 2016, 18:45

Происшествия

Троим подозреваемым в убийстве семьи полицейского выдвинули обвинения

Троим подозреваемым в убийстве семьи полицейского выдвинули обвинения

Суд арестовал предполагаемых убийц полковника полиции

Подозреваемые в убийстве семьи полицейского в Сызрани доставлены в суд

Задержаны подозреавемые в убийстве полковника полиции Андрея Гошта

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Троим подозреваемым в убийстве семьи полицейского под Сызранью предъявлены обвинения по нескольким статьям, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Также сегодня в Москве задержали четвертого подозреваемого по этому делу. По предварительным данным полиции, именно он привел своих подельников в дом полицейского.

Как полагает следствие, злоумышленники проникли в коттедж бывшего главы сызранской полиции Андрея Гошта и убили шесть человек. Выжила только семилетняя девочка. Она остается в больнице. Расследование этого преступления продолжается. Все четверо фигурантов уголовного дела находятся под стражей, передает телеканал "Москва 24".
убийства криминал следствие уголовные дела новости полицейкие Екатерина Лопарева
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