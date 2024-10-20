Российские туроператоры готовятся к массовым отменам поездок на Кубу. Весь Остров Свободы остался без света из-за аварии на главной теплоэлектроцентрали. Закрыты магазины и учебные заведения, есть серьезные перебои с мобильной связью. Работают только больницы и продовольственные предприятия, где используют дизельные генераторы. Есть они и в некоторых отелях. Сотни туристов жалуются на неработающие лифты и невозможность включить кондиционеры в условиях 30-градусной жары. Власти Кубы заверили жителей страны, что блэкаут не продлится долго.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.