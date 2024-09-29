Турецкие отели заменят "все включено" на новый формат отдыха из-за большого количества отходов. На борьбу с расточительством, по данным СМИ, вышло местное Министерство сельского хозяйства.

По подсчетам чиновников, после каждого туриста в день остается от 200 до 400 граммов еды. За год это – около 1,5 миллиарда долларов. В Минсельхозе готовят для отелей дорожную карту, которая должна перестроить систему питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

