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29 сентября, 19:15

Туризм

Турецкие отели заменят "все включено" на новый формат отдыха

Турецкие отели заменят "все включено" на новый формат отдыха

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Турецкие отели заменят "все включено" на новый формат отдыха из-за большого количества отходов. На борьбу с расточительством, по данным СМИ, вышло местное Министерство сельского хозяйства.

По подсчетам чиновников, после каждого туриста в день остается от 200 до 400 граммов еды. За год это – около 1,5 миллиарда долларов. В Минсельхозе готовят для отелей дорожную карту, которая должна перестроить систему питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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