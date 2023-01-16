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12:45

Туризм

Китайское посольство в РФ опубликовало уточненные условия въезда в страну

Китайское посольство в РФ опубликовало уточненные условия въезда в страну

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Китайское посольство в России опубликовало уточненные условия въезда в страну. Турист должен иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы с Китаем. Справка должна быть в распечатанном виде. В документе должна содержаться информация о методе и результате тестирования, а также название и контакты лаборатории. Кроме того, пассажиры должны заполнить анкету о состоянии здоровья.

Власти Китая сняли часть коронавирусных ограничений для обладателей действующей визы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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