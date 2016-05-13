Объем бронирования россиянами летних туров вырос на 20%

Россияне этим летом намерены отдыхать активнее, чем в прошлом сезоне. Объем бронирования летних туров возрос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По данным туроператоров, на первое место по спросу вышли Греция и Болгария, также активно идет бронирование Испании, Черногории и Италии. Отмечается рост продаж и на российском направлении, передает телеканал "Москва 24".