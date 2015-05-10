Российские туристы на майские праздники предпочитают отдыхать в стране

Российские туристы на эти майские праздники предпочитают отдыхать на родине. Такую информацию озвучили отечественные туроператоры. Общий объем отдыхающих снизился на 20 процентов. А тех, кто в этом году предпочел путешествовать по России, а не за границей, стало больше на 25 процентов, чем в 2014. Большинство едет на курорты Краснодарского края, а так же в Крым, Москву и Санкт-Петербург. И вот из зарубежных направлений по-прежнему популярен Египет, сообщает телеканал "Москва 24".