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10 мая 2015, 14:16

Общество

Российские туристы на майские праздники предпочитают отдыхать в стране

Российские туристы на майские праздники предпочитают отдыхать в стране

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Российские туристы на эти майские праздники предпочитают отдыхать на родине. Такую информацию озвучили отечественные туроператоры. Общий объем отдыхающих снизился на 20 процентов. А тех, кто в этом году предпочел путешествовать по России, а не за границей, стало больше на 25 процентов, чем в 2014. Большинство едет на курорты Краснодарского края, а так же в Крым, Москву и Санкт-Петербург. И вот из зарубежных направлений по-прежнему популярен Египет, сообщает телеканал "Москва 24".
туризм Елена Павлова новости майские праздники туроператоры
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