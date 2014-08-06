Самолет с туристами обанкротившейся турфирмы приземлился в Москве

В среду, 6 августа, в одном из аэропортов Москвы приземлился борт с туристами обанкротившейся фирмы "Лабиринт". Вывоз путешественников организовала "Турпомощь". В общей сложности, по данным Российского союза туриндустрии, на курортах остается около 11 тысяч клиентов "Лабиринта". Также в среду вернется часть туристов компании "ИнТаир", которая приостановила свою деятельность накануне. Фирма вывозит всех клиентов самостоятельно, сообщает телеканал "Москва 24".