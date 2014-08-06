Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа 2014, 15:15

Общество

Самолет с туристами обанкротившейся турфирмы приземлился в Москве

Самолет с туристами обанкротившейся турфирмы приземлился в Москве

Туристический оператор "Нордик Стар" приостановил работу

У Ростуризма нет информации о приостановке работы "Авиачартера"

Компания "Авиачартер" может приостановить работу

Прокуратура проверит три обанкротившихся туроператора

"Интервью": Александр Осауленко - о помощи клиентам турфирм-банкротов

Контроль за деятельностью российских туроператоров предлагают усилить

Клиенты "ИнтАэр" могут потребовать компенсации за испорченный отдых

Приостановившая работу турфирма "Интаэр" назвала причины банкротства

Ростуризм провел пресс-конференцию по вопросам банкротства турфирм

В среду, 6 августа, в одном из аэропортов Москвы приземлился борт с туристами обанкротившейся фирмы "Лабиринт". Вывоз путешественников организовала "Турпомощь". В общей сложности, по данным Российского союза туриндустрии, на курортах остается около 11 тысяч клиентов "Лабиринта". Также в среду вернется часть туристов компании "ИнТаир", которая приостановила свою деятельность накануне. Фирма вывозит всех клиентов самостоятельно, сообщает телеканал "Москва 24".
Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников
туризм туристы новости Федор Баландин Лабиринт турфирмы банкроты
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика