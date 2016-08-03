Когда окончательно откроют Турцию для массового туризма из России

Конкретные сроки открытия Турции для массового туризма из России, возможно, станут известны после визита в Стамбул и Анталию специальной комиссии. Как сообщили в Минкульте, инспекция пройдет в ближайшие два дня. Эксперты проанализируют, как соблюдаются повышенные меры безопасности российских граждан в аэропортах, отелях, на туристских объектах и при осуществлении трансферных перевозок. В состав делегации вошли представители МИДа, Минтранса, ФСБ, МВД , а также Ростуризма, Росавиации и других ведомств. Планируется, что по итогам поездки правительству будет представлен комплексный доклад об оценке ситуации на турецких курортах.

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