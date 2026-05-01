Спрос на раннее бронирование круизов вырос в России

Спрос на раннее бронирование круизов резко вырос в России. Число оплат по ним в апреле удвоилось по сравнению с прошлым годом. На многие направления и даты места разобрали еще в марте.

Средняя стоимость каюты составляет 7 200 рублей в сутки. В путевку входит трехразовое питание, развлекательная программа, мастер-классы и экскурсионная программа. Речная навигация продлится до октября-ноября.

