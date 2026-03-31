Эксперт рассказала о росте топливных сборов у различных авиакомпаний

Стоимость авиабилетов может заметно вырасти из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как рассказала специалист по организации индивидуальных и авторских путешествий Алена Никольская, лоукостеры Nordavia и Azur Air подняли топливный сбор на 50–60 евро.

В Pegas Airlines подняли топливный сбор на 80–85 евро, в Turkish Airlines – до 100–150 евро, а компании, которые базируются в Дубае, – на 250–350 евро. Таким образом, по словам эксперта, удорожание билетов в среднем составит 10–20 тысяч рублей.

