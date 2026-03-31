Из-за роста цен на топливо и необходимости облетать опасные зоны на Ближнем Востоке авиакомпании начали повышать топливные сборы. Как рассказала специалист по организации индивидуальных и авторских путешествий Алена Никольская, лоукостеры Nordavia и Azur Air подняли топливный сбор на 50–60 евро.

В Pegas Airlines увеличили сбор на 80–85 евро, в Turkish Airlines до 100–150 евро. Авиакомпании, базирующиеся в Дубае, подняли топливный сбор на 250–350 евро.

Таким образом, по словам эксперта, удорожание билетов в среднем составит 10–20 тысяч рублей. На стоимость международных авиаперелетов также влияет волатильность курсов рубля, евро и доллара.

