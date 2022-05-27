Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Столичный Дептранс призвал автомобилистов временно отказаться от личного транспорта в пользу общественного. На фоне непогоды в Москве ожидается ухудшение дорожной ситуации. Ожидается, что вечером заторы в столице достигнут 8 баллов.

Уже сейчас заторы в городе оцениваются в 6 баллов. Ситуацию усугубляют дождь и ветер, а также ДТП. В конце дня движение будет затруднено на ТТК, МКАД, Садовом кольце и в центре. Водителей просят не превышать скорость и следить за дистанцией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.