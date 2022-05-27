БКЛ планируется достроить до конца 2022 года – Бочкарев

Большое кольцо должно замкнуться в 2022 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас работы на оставшихся участках ведутся круглосуточно. На станциях предстоит смонтировать еще более 430 тысяч единиц оборудования. При этом, по словам заммэра, все силы бросили на ускорение работы.

Большая кольцевая линия – крупнейший проект в истории метростроения России. Его протяженность составит более 70 километров. В БКЛ входит 31 станция, 22 из которых уже работают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.