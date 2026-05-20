Спутниковый интернет появится в скоростных поездах в России. Стабильную связь обеспечат в 135 "Сапсанах" и "Ласточках", которые ходят по разным направлениям, в том числе между Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Ивановом, Минском, Валдаем и Псковом.

Новые терминалы позволят выходить в Сеть даже на участках со слабым мобильным покрытием. Испытания начнутся в 2026 году и продлятся до конца 2027 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.