ГИБДД Москвы проводит рейд против нарушителей на СИМ

Госавтоинспекция Москвы проводит рейды по предотвращению нарушений правил дорожного движения пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Основной целью рейда является повышение безопасности людей, в том числе детей, использующих СИМ, а также профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД. Как проходит проверка – в эфире телеканала Москва 24.

