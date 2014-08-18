Из-за обрыва контактной сети в Сочи задерживаются более 20 поездов

Более 20 пассажирских поездов задержались после обрыва контактной сети в районе Сочи. Поезда встали на перегоне Дагомыс - Сочи. Пассажиры с детьми вынуждены ждать отправления в душных вагонах. От станции Лоо запущены автобусы - пассажиров перевозят до Сочи и Адлера. На участке, где произошел сбой, идут восстановительные работы. Ожидается, что движение поездов полностью войдет в график утром 19 августа. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".