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18 августа 2014, 19:15

Город

Из-за обрыва контактной сети в Сочи задерживаются более 20 поездов

Из-за обрыва контактной сети в Сочи задерживаются более 20 поездов

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Более 20 пассажирских поездов задержались после обрыва контактной сети в районе Сочи. Поезда встали на перегоне Дагомыс - Сочи. Пассажиры с детьми вынуждены ждать отправления в душных вагонах. От станции Лоо запущены автобусы - пассажиров перевозят до Сочи и Адлера. На участке, где произошел сбой, идут восстановительные работы. Ожидается, что движение поездов полностью войдет в график утром 19 августа. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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