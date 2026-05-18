18 мая, 09:45Транспорт
Дептранс сообщил об отмене платы на участке от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов
Плата за проезд по участкам МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов временно не взимается. Об этом сообщили в Дептрансе. Ограничения введены после пожара на Амурской улице.
На участке МСД временно изменена схема движения от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе. Внутренняя сторона МСД закрыта, движение в обе стороны проходит по внешней стороне диаметра, по две полосы в каждом направлении.
