Дептранс сообщил об отмене платы на участке от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов

Плата за проезд по участкам МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов временно не взимается. Об этом сообщили в Дептрансе. Ограничения введены после пожара на Амурской улице.

На участке МСД временно изменена схема движения от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе. Внутренняя сторона МСД закрыта, движение в обе стороны проходит по внешней стороне диаметра, по две полосы в каждом направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.