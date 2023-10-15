15 октября, 18:15Транспорт
Москвичам рассказали об увеличении числа станций для зарядки электромобилей в городе
В Москве установят больше зарядок для электротранспорта. Город стремится к тому, чтобы большинство автомобилей на дорогах были электрическими – это существенно поможет сократить выброс вредных веществ в атмосферу.
В настоящее время пример активного перехода показывает городской транспорт. Парки электробусов расширяются и пополняются новыми моделями. Каковы преимущества экологичных машин? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.