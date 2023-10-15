Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 18:15

Транспорт

Москвичам рассказали об увеличении числа станций для зарядки электромобилей в городе

Москвичам рассказали об увеличении числа станций для зарядки электромобилей в городе

Пять новых выделенных полос откроют 4 ноября в столице

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Жителям столицы рассказали о развитии электрического транспорта в Москве

В РФ спрогнозировали падение автомобильного рынка

В Москве вырастет число станций для электрозарядки автомобилей

Движение трамваев по Шаболовке приостановили до ноября в Москве

Москвичам рассказали о развитии электрического транспорта в столице

"Актуальный репортаж": Volvo отключил российских автовладельцев от своего ПО

Специалисты восстановили автомобильную часть Крымского моста

В Москве установят больше зарядок для электротранспорта. Город стремится к тому, чтобы большинство автомобилей на дорогах были электрическими – это существенно поможет сократить выброс вредных веществ в атмосферу.

В настоящее время пример активного перехода показывает городской транспорт. Парки электробусов расширяются и пополняются новыми моделями. Каковы преимущества экологичных машин? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКарина ИльинаДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика