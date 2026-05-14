14 мая, 11:15Транспорт
Аренда электросамокатов снова доступна в Люберцах, но с ограничениями
В Люберцах после временного запрета снова разрешили аренду электросамокатов, но с жесткими ограничениями. Парковка допускается только в обозначенных местах, а на отдельных участках движение полностью запрещено.
В Лобне аренду самокатов, наоборот, полностью запретили. Ранее такие же меры ввели в Котельниках, Жуковском и Раменском.
Как новые ограничения влияют на безопасность на дорогах Подмосковья? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.