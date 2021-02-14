В Москве трактор застрял в снегу

С московскими сугробами справляется не вся техника: в одном из районов трактор рабочим пришлось откапывать лопатами.

Делали это несколько человек, но освобождение техники шло медленно. А рядом другой трактор видимо прокладывал дорогу, чтобы откопанная спецтехника могла проехать.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города – в столице создали оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.