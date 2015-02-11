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11 февраля 2015, 08:45

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В Зеленограде планируют классифицировать ДТП

В Зеленограде планируют классифицировать ДТП

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Аварии на дорогах классифицируют. Об этом рассказали в окружной комиссии по организации и безопасности дорожного движения Зеленограда. Именно там запустят эксперимент. Предполагается, что операторы специального центра будут отслеживать через камеры наблюдения все аварии в городе и сообщать инспекторам, какие ДТП нужно оформить в первую очередь в зависимости от серьезности и последствий для других участников дорожного движения. Когда система будет отлажена, ее распространят на всю территорию города, сообщает телеканал "Москва 24".
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