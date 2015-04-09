Московский метрополитен запусил сайт к своему 80-летию

Столичный метрополитен запустил специальный сайт к своему 80-летию. На портале планируют размещать анонсы событий и информацию о текущих мероприятиях. Также для пассажиров открыли форум, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщалось ранее, в рамках празднования юбилея в метро пройдет парад поездов на Кольцевой линии, а на станции "Партизанская" откроют выставку исторических вагонов. Объявления в подземке озвучат известные артисты, музыканты и другие деятели культуры. Их будут включать в течение следующего месяца.

Напомним, юбилей Московский метрополитен отпразднует 15 мая.