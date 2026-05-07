В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 мая

Движение в Москве 7 мая рабочее, общая интенсивность на дорогах составляет 3 балла. Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на МКАД в районе Ленинградского, Варшавского шоссе и шоссе Энтузиастов, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

