"Аэрофлот" напомнил о правилах провоза пауэрбанков на борту самолета

"Аэрофлот" напомнил пассажирам о правилах провоза пауэрбанков на борту самолета. Согласно требованиям безопасности, одному пассажиру разрешено брать с собой максимум два аккумулятора. При этом сдавать их в багаж по‑прежнему запрещено – устройства необходимо перевозить только в ручной клади.

Кроме того, в самолете нельзя заряжать пауэрбанки и размещать их на багажных полках. Авиакомпания рекомендует держать такие устройства под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане спинки.

