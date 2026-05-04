Ряд улиц и набережных перекроют в центре Москвы 4 мая

В центре Москвы 4 мая перекроют ряд улиц и набережных с 16:30 до окончания репетиции Парада Победы.

Ограничения затронут Ильинку, Варварку, Солянку, Садовническую улицу, Балчуг, Болотную улицу, Кремлевскую, Москворецкую, Софийскую, Раушскую и Котельническую набережные.

Также будут недоступны для проезда Ветошный и Фалеевский переулки, Старая и Болотная площади, Китайгородский проезд и Большой Москворецкий мост. Парковка на этих участках запрещена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.