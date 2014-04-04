ФАС призвала российские авиакомпании снизить цены на билеты

Авиабилеты должны подешеветь в зависимости от даты вылета, изменения спроса и объема перевозок. Как сообщает телеканал "Москва 24", такое предупреждение ведущим российским авиакомпаниям вынесла Федеральная антимонопольная служба.

Документ получили "Аэрофлот", "Россия"," S7 Эйрлайнс", "Ютэйр", "Трансаэро", "Глобус", "Оренбургские авиалинии" и "Владивосток авиа". Новые правила начнут действовать с 15 мая. Также в ФАС заявили, что если ценовая политика авиакомпаний останется прежней, не исключено возбуждение уголовных дел.