Автономный трамвай "Львенок-Москва" стал лучшим инновационным проектом года в Москве. Это первый в России трамвай, который может ездить без подключения к контактной сети. Без проводов он проезжает более 4 километров.

Трамвай опускает пантограф и продолжает движение в режиме электробуса. При каждом торможении система рекуперации возвращает до 40% энергии на подзарядку батарей. Трамваи "Львенок-Москва" работают на Московских трамвайных диаметрах Т1 и Т2.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.