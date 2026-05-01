Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога скорости в России

Минтранс не поддержал идею о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 2–3 километров в час в России. Идея возникла после того, как в ЦОДД заявили, что камеры последнего поколения способны определять скорость с погрешностью в 1 километр.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что перед снижением порога необходимо провести полную инспекцию российских дорог и проверить соответствие знаков скоростному режиму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.